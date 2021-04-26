Павлюченко предложил позвать Моуринью в "Спартак"
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко выразил мнение, что московскому клубу стоит пригласить на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью.
"Я бы приглашал в "Спартак" крепкого европейского тренера с именем. Финансовые возможности клуба позволяют это сделать. Может, Моуринью. Я бы не исключал такой вариант, сейчас все возможно. Не обижаю российских специалистов, среди них тоже есть достойные кандидатуры. Но я бы все равно рекомендовал иностранца с современным подходом к делу", — приводит слова Павлюченко Sport24.
Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, в новом сезоне у московского клуба будет новый тренер. Что касается Моуринью, то португальский специалист несколько дней назад был уволен с поста наставника "Тоттенхэма" и теперь является безработным.
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