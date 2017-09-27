Павлюченко: "При Хиддинка была лучшая сборная России"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что игра национальной команды при Гусе Хиддинке была гораздо лучше, чем сейчас.

"При Гусе Хиддинка была лучшая сборная. Сейчас тоже хорошая, но она совсем новая. Причин много в неудачах сборной. Понятно, что сравнивать её с Англией и Испанией нельзя. Наверное, дело в уровне футболистов. Есть проблема детского футбола, но мы каждый год шагаем вперёд. Придут времена, когда сборная начнёт выигрывать. По поводу финансов в нашей стране проблем нет, просто в то время, когда мы взяли бронзу, мы были одной командой. Был тренер, который смог сплотить коллектив. За счёт этого и хорошей подготовки мы и играли. Не было мастерства, если сравнивать с другими командами, но были желание и самоотдача", - отметил он.

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