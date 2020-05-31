Павлюченко признался, что жалел о решении вернуться в РПЛ

Теги тоттенхэмроман павлюченко

Павлюченко признался, что жалел о решении вернуться в РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что пожалел, когда вернулся в РПЛ из АПЛ.

В составе "шпор" футболист играл с 2008 по 2012 год, после чего перешел в "Локомотив".

"Мне даже сам Леви сказал: "Пав, ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию играть в футбол, объясни?" Я говорю: "Не знаю, отпускайте меня". Спустя месяц или два, когда приехал в "Локомотив", я потом так жалел. Думал: "Что я сделал?" Честно, жалел. Через два месяца, когда пошли искусственные поля, когда приезжаешь, а на стадионе 2 тысячи болельщиков.

Хотелось домой, друзья, общение, вот этого не хватало, еды русской. Лариска когда мы уехали, плакала долго, до сих пор еще ноет. Она мне тогда еще говорила: "Пройдет время, ты будешь вспоминать мои слова". Я говорю: "Лариса, ты была права". Она меня так отговаривал. А я: "Нет, надо ехать". Чемпионат Европы же у нас, надо попасть в сборную.

Мне еще Дик Адвокат сказал: "Пав, ты сейчас не играешь в "Тоттенхэме", я тебя не вызову, тебе надо играть". Я сказал агенту, что надо уезжать, надо играть. Поехал - наиграли мы в 2012-м, потом было страшно в Россию возвращаться", - цитирует Павлюченко "Фестиваль Спортивная Волна".

Не пропустите: Павлюченко показал, как приготовил шашлык вместе с дочерью| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Василий Уткин назвал лучшего тренера в российской истории

Василий Уткин назвал лучшего тренера в российской истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов