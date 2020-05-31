Павлюченко признался, что жалел о решении вернуться в РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что пожалел, когда вернулся в РПЛ из АПЛ.

В составе "шпор" футболист играл с 2008 по 2012 год, после чего перешел в "Локомотив".

"Мне даже сам Леви сказал: "Пав, ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию играть в футбол, объясни?" Я говорю: "Не знаю, отпускайте меня". Спустя месяц или два, когда приехал в "Локомотив", я потом так жалел. Думал: "Что я сделал?" Честно, жалел. Через два месяца, когда пошли искусственные поля, когда приезжаешь, а на стадионе 2 тысячи болельщиков.

Хотелось домой, друзья, общение, вот этого не хватало, еды русской. Лариска когда мы уехали, плакала долго, до сих пор еще ноет. Она мне тогда еще говорила: "Пройдет время, ты будешь вспоминать мои слова". Я говорю: "Лариса, ты была права". Она меня так отговаривал. А я: "Нет, надо ехать". Чемпионат Европы же у нас, надо попасть в сборную.

Мне еще Дик Адвокат сказал: "Пав, ты сейчас не играешь в "Тоттенхэме", я тебя не вызову, тебе надо играть". Я сказал агенту, что надо уезжать, надо играть. Поехал - наиграли мы в 2012-м, потом было страшно в Россию возвращаться", - цитирует Павлюченко "Фестиваль Спортивная Волна".

Не пропустите: Павлюченко показал, как приготовил шашлык вместе с дочерью| http://soccernews.ru