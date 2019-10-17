Павлюченко прокомментировал интерес "Интера" к Дзюбе
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает об информации о том, что миланский "Интер" интересуется форвардом "Зенита" и национальной команды Артемом Дзюбой.
Ранее сообщалось, что нападающим также интересовался "Эвертон".
"Сложно сравнивать АПЛ и Серию А, Дзюбе 31 год, это фигня на самом деле, можно на 3-4 года подписать контракт с клубом и играть на высоком уровне. Я бы на его месте поехал бы в Европу, он вырос как футболист в России. Если он хочется открыть себя по-новому в Европе, то надо уезжать, а если его все устраивает в России, то тогда пусть остается и на этом уровне продолжает играть", - сказал Павлюченко.
Футболист также отметил, что если бы у него стоял выбор между "Эвертоном" и "Интером", он бы предпочел первый клуб.
В текущем сезоне Дзюба "Зенита" забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3