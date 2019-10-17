Павлюченко прокомментировал интерес "Интера" к Дзюбе

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает об информации о том, что миланский "Интер" интересуется форвардом "Зенита" и национальной команды Артемом Дзюбой.

Ранее сообщалось, что нападающим также интересовался "Эвертон".

"Сложно сравнивать АПЛ и Серию А, Дзюбе 31 год, это фигня на самом деле, можно на 3-4 года подписать контракт с клубом и играть на высоком уровне. Я бы на его месте поехал бы в Европу, он вырос как футболист в России. Если он хочется открыть себя по-новому в Европе, то надо уезжать, а если его все устраивает в России, то тогда пусть остается и на этом уровне продолжает играть", - сказал Павлюченко.

Футболист также отметил, что если бы у него стоял выбор между "Эвертоном" и "Интером", он бы предпочел первый клуб.

В текущем сезоне Дзюба "Зенита" забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: Орлов: "В России раньше не было такого форварда, как Дзюба". | http://soccernews.ru