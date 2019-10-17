Павлюченко прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера "Спартака"

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Павлюченко прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, что думает о новом тренере московского клуба Доменико Тедеско. Об этом сообщает Sport24.

"Дадут ли Тедеско поработать у нас в России?  Понятно, что "Спартак" не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть.

Сложно быть главным тренером "Спартака", тут все по-другому, болельщики, менталитет.

Команде нужно, чтобы она 3-4 матча выиграла и получила правильный эмоциональный заряд, это очень важно. Если же не выиграет, то будут такие же проблемы", - сказал Павлюченко.

Контракт 34-летнего Тедеско с московским клубом рассчитан до 31 мая 2021 года. На посту главного тренера немец сменил Олега Кононова, который покинул красно-белых из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 10 место, набрав 14 баллов.

А еще: Тедеско ответил ветеранам "Спартака", критиковавшим его назначение| http://soccernews.ru
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