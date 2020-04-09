Павлюченко прокомментировал несостоявшийся переезд Чалова в Европу

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко высказался по поводу сорвавшегося трансфера форварда ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб.

"У Чалова есть агент, а в ЦСКА есть Гинер. Может, не сошлись в цене, кого-то что-то не устроило. Я играл в Англии и ехал туда с каким-то страхом, там всё другое, но я понял, что чемпионат Англии - лучший в мире. Это то, ради чего хочется играть. Кто не попал в Европу, большого футбола не увидит. В Англии другие скорости, подготовка. Мы играли три игры в неделю, и никто никогда не жаловался на усталость. Всё было по схеме: игра - восстановление - предыгровая тренировка - игра", - сказал Павлюченко.

Напомним, что Чалова прошлым летом не отпустили в "Кристал Пэлас" за 25 миллионов евро.

Что касается Павлюченко, то он с 2008 по 2012 год выступал за лондонский "Тоттенхэм".

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