Павлюченко рассказал, как болельщик ЦСКА подошёл к нему с пистолетом

Фото инстаграм Романа Павлюченко

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о вопиющем случае, который произошёл с ним в ресторане.

"Надо понимать, что болельщики бывают разные, и в том числе неадекватные. У меня даже был случай, когда я играл за "Локомотив": в ресторане пьяный человек, еле стоя на ногах, сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет. Хорошо, что рядом были его друзья и тут же его забрали", - рассказал футболист.

Павлюченко наиболее известен по выступлениям за "Спартак", "Локомотив", "Урал" и "Тоттенхэм".Сейчас он играет за ногинское "Знамя".

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