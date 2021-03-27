Павлюченко рассказал, как болельщик ЦСКА подошёл к нему с пистолетом
Фото инстаграм Романа Павлюченко
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о вопиющем случае, который произошёл с ним в ресторане.
"Надо понимать, что болельщики бывают разные, и в том числе неадекватные. У меня даже был случай, когда я играл за "Локомотив": в ресторане пьяный человек, еле стоя на ногах, сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет. Хорошо, что рядом были его друзья и тут же его забрали", - рассказал футболист.
Павлюченко наиболее известен по выступлениям за "Спартак", "Локомотив", "Урал" и "Тоттенхэм".Сейчас он играет за ногинское "Знамя".
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