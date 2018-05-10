Павлюченко рассказал, кому он желает стать чемпионом мира



Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что будет поддерживать Аргентину и ее нападающего Лионеля Месси на Чемпионате Мира-2018.

"На Чемпионате Мира следить буду за Аргентиной, за Месси. Хочу, чтобы он стал чемпионом мира. Я из-за него даже за "Барселону" переживаю, хотя и фанат "Реала". В финале Лиги Чемпионов все-таки буду за "Реал" и Модрича, с которым играл вместе в "Тоттенхэме", - приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Напомним, что мундиале Аргентина сыграет в одной группе со сборными Нигерии, Хорватии и Исландии.

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