Павлюченко рассказал, кто из российских игроков мог бы заиграть в АПЛ

Форвард "Арарата" Роман Павлюченко рассказал, кто из российских игроков мог бы заиграть в английской Премьер-лиге.

"Уверен, что Смолов может играть в Европе. Другой вопрос, захочет ли он туда уезжать. Но в целом у него есть все данные, чтобы выступать в топовом европейском чемпионате. Он смог бы проявить себя в Англии. Почему нет? Пусть он не футболист таранного типа, но там много других нападающих, и все играют, забивают. Не нужно быть два метра ростом и пять в ширину, чтобы хорошо толкаться. В Англии успешно выступают разные футболисты, независимо от комплектации. Тот же Кокорин мог бы играть в АПЛ вообще без проблем. Если позовут, ребята, не бойтесь, езжайте, попробуйте себя, чтобы потом не жалеть. В Россию всегда можно вернуться" - сказал 35-летний футболист.

Напомним, что сам Павлюченко с 2008 по 2012 год выступал за лондонский "Тоттенхэм".

Не пропустите: Павлюченко: "Если на Чемпионате Мира будет играть также как против Испании, то поборемся за призовые места". | http://soccernews.ru