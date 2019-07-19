Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

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Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что в своё время мог стать игроком ЦСКА.

"Мы с защитником Ромой Романовым приезжали в Москву к Гинеру. Пообщались, договорились и вернулись в Волгоград. И тут президент "Ротора" Горюнов вызывает нас: "Вы что, обалдели? Что это вы, согласились? Как так?" Потом опять полетели в Москву вместе с помощником Горюнова Шохом, извинялись перед ЦСКА. Правда, Гинера тогда уже не было на этой встрече. Объясняли, что мы отказываемся переходить, хоть сначала и договорились. Но мы же ничего не подписывали. А вскоре после этого я перешёл в "Спартак", - сказал Павлюченко.

Из "Ротора" в "Спартак" форвард перебрался в ноябре 2002 года за 700 тысяч евро. Кроме этих двух клубов он выступал за ставропольское "Динамо", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал", "Арарат" и "Знамя".

За сборную России Павлюченко провёл 50 матчей и забил 21 гол.

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