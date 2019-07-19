Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что в своё время мог стать игроком ЦСКА.
"Мы с защитником Ромой Романовым приезжали в Москву к Гинеру. Пообщались, договорились и вернулись в Волгоград. И тут президент "Ротора" Горюнов вызывает нас: "Вы что, обалдели? Что это вы, согласились? Как так?" Потом опять полетели в Москву вместе с помощником Горюнова Шохом, извинялись перед ЦСКА. Правда, Гинера тогда уже не было на этой встрече. Объясняли, что мы отказываемся переходить, хоть сначала и договорились. Но мы же ничего не подписывали. А вскоре после этого я перешёл в "Спартак", - сказал Павлюченко.
Из "Ротора" в "Спартак" форвард перебрался в ноябре 2002 года за 700 тысяч евро. Кроме этих двух клубов он выступал за ставропольское "Динамо", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал", "Арарат" и "Знамя".
За сборную России Павлюченко провёл 50 матчей и забил 21 гол.
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Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
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|Команда
|М
|О
|1
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|1
|3
|2
|Урал
|1
|3
|3
|Ростов
|1
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|4
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Спартак Москва
|1
|3
|7
|Арсенал Тула
|1
|1
|8
|Динамо Москва
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Рубин
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|0
|12
|Оренбург
|1
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Краснодар
|1
|0
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|16
|ЦСКА Москва
|1
|0