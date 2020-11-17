Павлюченко рассказал о своём отношении к Карпину

Бывший нападающий московского "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением об экс-тренере "красно-белых" Валерии Карпине.

"Карпина уважаю. Я ему благодарен за то, что он меня выгнал из "Спартака" и я уехал в Англию. Он пришёл на должность директора и сказал: "Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать". Я сразу его понял", - рассказал Павлюченко.

Российский форвард в августе 2008 года перешёл в лондонский "Тоттенхэм", где он выступал на протяжении 3,5 сезонов.

После возвращения на родину Павлюченко поиграл за "Локомотив", "Урал", "Кубань" и "Арарат". Сейчас он защищает цвета ногинского "Знамени".

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