Павлюченко рассказал о вражде между Прудниковым и Дзюбой в "Спартаке"

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, что форварды Артем Дзюба и Александр Прудников конфликтовали друг с другом в период выступлений за московский клуб.

"Если вернуться во времена Прудникова и Дзюбы, то они скорее одноплановые футболисты. У них всегда была вражда между собой. Саша всегда ему говорил: "Посмотрим, где будешь ты, а я вот буду в Европе играть". Я бы не сказал, что у Прудникова плохая карьера. Он многого добился, но где Артем, а где Саша", - приводит слова Павлюченко "Чемпионат".

31-летний Прудников в настоящее время выступает за белорусский "Витебск". Ранее он играл за "Терек", "Спарту", "Томь", "Анжи", "Кубань", "Аланию", "Рубин", "Динамо", "Амкар", "Оренбург", "Анжи", "Спартак" (Юрмала) и "Алашкерт".

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