Павлюченко рассказал об ожиданиях от матча Кипр - Россия

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Павлюченко рассказал об ожиданиях от матча Кипр - Россия

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, какой, по его мнению, будет счет в матче 8-го тура отбора Евро-2020 Кипр - Россия. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, первая встреча команд закончилась в пользу российской национальной сборной (1:0).

"Выездной матч против Кипра в жарких условиях может сыграть свою роль. Мне кажется будет ничья, голов много забито не будет. Сборная Кипра достаточно крепкая и хорошая команда, там футболисты играющие все, жаркая погода к тому же сыграет свою роль.

Хочется сегодня победы, но мне кажется победы не будет, поэтому я бы поставил на ничью 0:0 или 1:1. Потом уже можно спокойно покупать билеты на Евро", - сказал Павлюченко.

Матч Кипр - Россия пройдет сегодня, 13 октября, на стадионе ГСП в Никосии. Начало - в 19:00 (мск).

Сборная России занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 очков.

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