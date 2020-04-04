Павлюченко, Самедов и Погребняк снялись в новом клипе Бузовой

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Павлюченко, Самедов и Погребняк снялись в новом клипе Бузовой

В новом клипе известной певицы Ольги Бузовой "Давай останемся дома"  снялись известные футболисты.

В ролике Бузовой снялись Роман Павлюченко, Александр Самедов и Павел Погребняк.

Помимо футболистов в клипе снялись нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин с супругой и сыном, звезды Ксения Собчак с мужем Константин Богомолов, Сергей Жуков, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили и другие известные люди.

Напомним, Бузова - бывшая жена хавбека "Рубина" Дмитрия Тарасова.

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