Павлюченко, Самедов и Погребняк снялись в новом клипе Бузовой

В новом клипе известной певицы Ольги Бузовой "Давай останемся дома" снялись известные футболисты.

В ролике Бузовой снялись Роман Павлюченко, Александр Самедов и Павел Погребняк.

Помимо футболистов в клипе снялись нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин с супругой и сыном, звезды Ксения Собчак с мужем Константин Богомолов, Сергей Жуков, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили и другие известные люди.

Напомним, Бузова - бывшая жена хавбека "Рубина" Дмитрия Тарасова.

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