Павлюченко сделал прогноз на финал Лиги Европы

Известный форвард Роман Павлюченко, ныне находящийся без клуба, сделал прогноз на финал Лиги Европы, в котором сыграют мадридский "Атлетико" и "Марсель".

"Я смотрел некоторые игры "Марселя", в атаке команда играет хорошо. Есть Пайе, который очень много забивает и очень много отдает. Он - лидер атаки, он - капитан. Но что касается обороны, то там - очень большие проблемы. Я смотрел полуфинальные игры "Марселя", игрой в обороне команда меня расстроила.

Такая команда, как "Атлетико Мадрид", с мощной атакой, воспользуется этим моментом. На мой взгляд, у "Марселя" нет шансов. Я ставлю на уверенную победу "Атлетико" в два, даже, может быть, в три мяча. Все-таки "Атлетико" - мастеровитее, мощнее, есть баланс в атаке и обороне, команда - ровная. А вот у "Марселя" в атаке - хорошо, а в обороне - совсем плохо. Поэтому я ставлю на уверенную победу "Атлетико Мадрид", - цитирует 36-летнего нападающего Рейтинг Букмекеров.

Напомним, "Атлетико" и "Марсель" сыграют в следующих составах. | soccernews.ru