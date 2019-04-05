Павлюченко сделал прогноз на исход матча "Спартак" - ЦСКА



Бывший нападающий московского "Спартака" Роман Павлюченко уверен, что "красно-белые" добьются победы в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА.

"Спартак" – ЦСКА – это то футбольное событие, которое ждет вся страна. Это главное футбольное событие нашей страны, это настоящее дерби.

Я ставлю на победу "Спартака" со счетом 3:2. Я думаю, что если "Спартак" хочет зацепиться за чемпионство, то должен выигрывать. Нужно побеждать армейцев, чтобы попасть в зону Лиги Чемпионов", – приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало матча в 19:00 мск. После 21 тура "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 36 очков. ЦСКА находится на четвертой позиции, имея в активе 37 очков.

Не пропустите: Каррера: "Не могу выделить особенное дерби во время моей работы со "Спартаком". | http://soccernews.ru