Павлюченко сделал прогноз на матч Россия - Уругвай

Известный форвард Роман Павлюченко, ныне находящийся без клуба, сделал прогноз на матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Уругвая.

"Уругвай - команда неприятная, мощная. У команды есть в атаке Кавани, есть Суарес. Эти два футболиста могут решить исход матч.

Нашей команде сейчас не надо думать, кто ей попадет в 1/8 финала - Португалия или Испания. Нужно выходить на поле, брать свои очки и занимать первое место, а уже потом думать о следующей игре.

Будет нелегко, но мы сейчас привыкли видеть, как наша сборная много забивает, уверенно обыгрывает, и другого результата мы уже не ждем. На мой взгляд, мы должны победить в этой игре и идти дальше. Я поставлю на победу сборной России, но с минимальным счетом. Ставлю на 2:1 в пользу России", - цитирует 36-летнего нападающего Рейтинг букмекеров.

Напомним, своими ожиданиями от матча поделился Бубнов. | soccernews.ru