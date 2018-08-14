Павлюченко сделал прогноз на матч "Спартак" - ПАОК

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Павлюченко сделал прогноз на матч "Спартак" - ПАОК

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко сделал прогноз на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против ПАОК.

"Уверен, "Спартак" пройдёт. ПАОК - домашняя команда, которая на своём поле почти всегда выглядит хорошо. Но на выезде они вряд ли дадут такой бой. Да, будут сопротивляться, но "Спартак" должен уверенно проходить. 2:0 или 3:1 - с разницей в два мяча, думаю, обыграют. На выезде "Спартак" отдал игру сам, поэтому дома проблем не должно возникнуть" - сказал Павлюченко.

Напомним, что матч "Спартак" - ПАОК состоится сегодня в 20:30 мск. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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