Павлюченко: "Сейчас нет причин бояться шотландцев. Сборной России надо сыграть как "Барселона"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался в преддверии матча пятого тура квалификации Евро-2020 против Шотландии.

"Нынешняя сборная Шотландии и та, что наводила шороху в середине 1990-х - две большие разницы. Раньше их действительно боялись, сейчас же объективных причин для этого нет. Команда не показывает стабильных результатов, давно не принимает участия в финальных стадиях Евро и ЧМ - и главное - на сегодняшний день уступает нашим ребятам по многим критериям.

Сборная России, в отличие от соперника, за последнее время только прибавляет в мастерстве. Несмотря на проблемы, шотландцы, как представитель британского футбола, представляют из себя крепкого середняка. С ними сложно играть, они делают ставку на физику и борьбу на всех участках поля, но не более.

Так что главная задача такова - взять мяч под контроль, заставить их играть без него. Шотландские игроки получат просто сумасшедшую поддержку от родных трибун. Правда не знаю, как это повлияет на их исполнительское мастерство. Скорее всего, подгоняемые зрителями, они побегут сломя голову и будут играть грубо. Но бояться этого не стоит, ведь, по сути, на этом сильные стороны соперника заканчиваются.

Для победы в этом матче не надо много и быстро бегать. То есть надо сыграть как "Барселона" - правильно расставиться и не носиться по полю сломя голову. Это должен делать соперник, пытающийся отобрать мяч и теряющий в это время свои силы. Кстати, именно поэтому будет крайне важен первый, быстрый гол. При таком раскладе хозяева поля, скорее всего, сбавят обороты, станут играть аккуратнее и могут пропустить ещё", - сказал Павлюченко.

Напомним, что матч Шотландия - Россия состоится сегодня в Глазго в 21:45 по московскому времени.

В первых четырёх турах россияне набрали 9 очков, а шотландцы - 6.

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