Павлюченко: "Шансов на победу в чемпионате у "Спартака" практически нет"

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Павлюченко: "Шансов на победу в чемпионате у "Спартака" практически нет"Известный форвард Роман Павлюченко, ныне находящийся без клуба, высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Шансов в чемпионате у "красно-белых" практически нет, но никто не знает, что произойдет с "Локомотивом" в последних играх. Вряд ли они упустят чемпионство, но все может произойти. В любом случае "Спартак" будет биться до последнего. Сами виноваты: проиграли "Уралу". Если "Спартак" борется за чемпионство, он обязан обыгрывать такие команды. Но и с "Локомотивом" все может произойти", - цитирует 36-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Червиченко оценил шансы "Спартака" выиграть кубок России. | soccernews.ru

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