Павлюченко: "Скала в "Спартаке" заставлял команду есть макароны и мясо с кровью, чтобы злые были"

Бывший форвард московского "Спартака" Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе с экс-тренером "красно-белых" Невио Скалой.

"Он заставлял всю команду есть макароны и мясо с кровью. Такое у них видение: чтобы злые были. Один кусок мяса жуёшь два часа - уже ничего не хочется. Потом ешь макароны. Но нельзя ни кетчупа добавить, ни майонеза", - сказал Павлюченко.

Напомним, что Скала возглавлял "Спартак" с декабря 2003 по сентябрь 2004 года. После ухода из московского клуба итальянец больше не занимался тренерской деятельностью.

Павлюченко выступал за "красно-белых" с 2003 по 2008 год. Сейчас играет в любительской команде ЦДКА.

Не пропустите: Тихонов: "Почему какой-то большой клуб будет предлагать контракт Каррере?". | http://soccernews.ru