Павлюченко: "Скала в "Спартаке" заставлял команду есть макароны и мясо с кровью, чтобы злые были"
Бывший форвард московского "Спартака" Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе с экс-тренером "красно-белых" Невио Скалой.
"Он заставлял всю команду есть макароны и мясо с кровью. Такое у них видение: чтобы злые были. Один кусок мяса жуёшь два часа - уже ничего не хочется. Потом ешь макароны. Но нельзя ни кетчупа добавить, ни майонеза", - сказал Павлюченко.
Напомним, что Скала возглавлял "Спартак" с декабря 2003 по сентябрь 2004 года. После ухода из московского клуба итальянец больше не занимался тренерской деятельностью.
Павлюченко выступал за "красно-белых" с 2003 по 2008 год. Сейчас играет в любительской команде ЦДКА.
Не пропустите: Тихонов: "Почему какой-то большой клуб будет предлагать контракт Каррере?". | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
Лента новостей
-
РПЛ отреагировала на претензии РФС по поводу переизбрания Прядкина на пост президента лиги
-
"Севилья" купила полузащитника "Баварии"
-
Обамеянг ответил на предложение "Барселоны" о переходе в январе
-
Тедеско рассказал, какой видит идеальную игру "Спартака"
-
"Рубин" интересуется экс-хавбеком дортмундской "Боруссии"
-
Уткин посоветовал "Динамо" подписать Кокорина
-
Себальос хочет покинуть "Арсенал"
-
"Большой сюрприз": Тедеско высказался об уходе Солтмурада Бакаева в "Рубин"
-
Павлюченко: "Скала в "Спартаке" заставлял команду есть макароны и мясо с кровью, чтобы злые были"
-
Агент Варга подтвердил интерес клубов АПЛ к форварду "Крыльев Советов" Соболеву
-
"Милан" отказал двум клубам в аренде Пентека
-
1
Тедеско оценил готовность "Спартака" к весенней части сезона
-
"Бетис" хочет арендовать вингера "Реала"
-
"Чертаново" интересуется полузащитниками "Спартака" и "Крыльев Советов"
-
Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в "Рубин"
-
1
"Милан" нацелился на хавбека "Бенфики"
-
Влашич дал совет Чалову по поводу переезда в АПЛ
-
2
"Реал" теряет Бэйла
-
Тихонов: "Почему какой-то большой клуб будет предлагать контракт Каррере?"
-
Главные новости дня: 22 января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15