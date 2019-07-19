Павлюченко: "Смородскую можно сравнить с Галицким"

Теги локомотив москвароман павлюченко

Павлюченко: "Смородскую можно сравнить с Галицким"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что бывшего президента "Локомотива" Ольгу Смородскую критикуют незаслуженно.

"Мне отлично работалось со Смородской. Понятно, что болельщики её не любили, но это женщина, которую в чём-то можно сравнить с Галицким (владелец "Краснодара" - примечание Soccernews). Который каждый день с командой - всё о ней знает, переживает. Вот такая она была. Приезжала каждый день на базу, тренировки смотрела, спрашивала, что нам надо купить. Жила командой. Я про отношение к делу говорю. Да и по быту у нас всё нормально было. Команда летала на хороших самолётах, питание было отличным, сборы тоже", - сказал Павлюченко.

37-летний футболист выступал за "Локомотив" с 2012 по 2015 год, сыграл 78 матчей, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

Смородская занимала пост президента "железнодорожников" с июля 2010-го по август 2016-го года.

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