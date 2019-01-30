Павлюченко снова будет играть за московский "Арарат"
Нападающий Роман Павлюченко начнет играть за московский "Арарат". Об этом сообщает пресс-служба клуба в инстаграм.
Сегодня, 30 января, 37-летний футболист участвовал в товарищеском матче с московским "Экспрессом" (2:2).
Недавно стало известно, что клуб "Арарат" снова будет играть в России. Напомним, ранее команда отказалась от участия в ФНЛ.
Павлюченко уже играл за "Арарат" с мая по ноябрь 2017 года.
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