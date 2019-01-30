Павлюченко снова будет играть за московский "Арарат"

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Павлюченко снова будет играть за московский "Арарат"

Нападающий Роман Павлюченко начнет играть за московский "Арарат". Об этом сообщает пресс-служба клуба в инстаграм.

Сегодня, 30 января, 37-летний футболист участвовал в товарищеском матче с московским "Экспрессом" (2:2).

Недавно стало известно, что клуб "Арарат" снова будет играть в России. Напомним, ранее команда отказалась от участия в ФНЛ. 

Павлюченко уже играл за "Арарат" с мая по ноябрь 2017 года.

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