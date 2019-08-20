Павлюченко: "Спартак" обыграл ЦСКА, но следующий матч они могут проиграть "Тамбову" или "Оренбургу"
Экс-форвард московского "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением о победе "красно-белых" над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.
"Дальше будет ещё сложнее, я всегда говорил, что чемпионом становится не тот, кто выигрывает дерби, а тот, кто обыгрывает команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, поэтому надо идти вперёд, нужно не терять голову сейчас после победы в дерби и готовиться к следующей игре.
"Спартак" обыграл ЦСКА, который стабильно борется за чемпионство, но следующую игру они могут проиграть условному "Тамбову" или "Оренбургу", поэтому надо настраиваться на все игры. Мы все знаем, что "Спартак" - это весёлая команда", - сказал Павлюченко.
Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и вышел на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, оставив позади себя в том числе армейцев.
Ранее в этом сезоне "народная команда" успела трижды потерять очки, проиграв "Тамбову" (0:2), а также сыграв вничью с "Ростовом" (2:2) и "Динамо" (0:0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2