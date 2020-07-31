Павлюченко: "Спартаку" нужен именно такой футболист, как Кокорин"
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что в московский клуб перейдет форвард Александр Кокорин.
Ранее сообщалось, что о трансфере футболиста станет известно 1 августа.
"Я больше всего хотел, чтобы Кокорин перешел именно в "Спартак". На мой взгляд, это 100% усиление для "Спартака". Красно-белым нужен именно такой футболист. Он тот футболист, который может сыграть в одно касание, отдать, отыграться, быть на подыгрыше и быть наконечником в атаке. Он креативный футболист, который может забивать много и отдавать передачи. Такие футболисты "Спартаку" очень нужны, поэтому, это, конечно, усиление.
Я не думаю, что он на зло "Зениту" перешел в "Спартак" или еще что-то в этом роде. Это не так, Саша будет биться за "Спартак", он выбрал "Спартак", он молодец. Поэтому теперь все зависит от него и только. Я склонен думать, что он заиграет в "Спартаке" и будет забивать много. Это хорошее приобретение. Я ему желаю успеха в "Спартаке", - цитирует Павлюченко Sport24.
Футболист провел вторую половину сезона в "Сочи" на правах аренды. В 10 матчах РПЛ он забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
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