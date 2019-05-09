Павлюченко сравнил президента "Тоттенхэма" с владельцем "Краснодара" Галицким

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко считает, что президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви по своему отношению к клубу схож с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким.

"Я видел, как президент клуба Леви болеет душой за свою команду и как много он отдаёт клубу. Его можно сравнить с нашим Галицким, он тоже живёт футболом. Леви делал всё для команды, вкладываясь полностью в клуб. И теперь судьба подарила Леви и "Тоттенхэму" исторический финал. Команда Почеттино способна выиграть эту Лигу Чемпионов", - сказал Павлюченко.

Напомним, что "Тоттенхэм" впервые в своей истории стал финалистом ЛЧ. В решающем матче лондонцы сразятся с "Ливерпулем".

37-летний Павлюченко выступал за "шпор" с 2008 по 2012 год, сыграл 113 матчей и забил 42 гола.

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