Павлюченко сравнил президента "Тоттенхэма" с владельцем "Краснодара" Галицким
Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко считает, что президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви по своему отношению к клубу схож с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким.
"Я видел, как президент клуба Леви болеет душой за свою команду и как много он отдаёт клубу. Его можно сравнить с нашим Галицким, он тоже живёт футболом. Леви делал всё для команды, вкладываясь полностью в клуб. И теперь судьба подарила Леви и "Тоттенхэму" исторический финал. Команда Почеттино способна выиграть эту Лигу Чемпионов", - сказал Павлюченко.
Напомним, что "Тоттенхэм" впервые в своей истории стал финалистом ЛЧ. В решающем матче лондонцы сразятся с "Ливерпулем".
37-летний Павлюченко выступал за "шпор" с 2008 по 2012 год, сыграл 113 матчей и забил 42 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15