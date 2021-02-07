Павлюченко сравнил Промеса с Халком
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением о возможном переходе в московский клуб форварда "Аякса" Квинси Промеса.
"Промес — легионер такого уровня, как Халк был в "Зените". Другой вопрос, с какой целью он сюда сейчас едет и будет ли он тем Промесом, который играл несколько лет назад за "Спартак". Если будет, он "потащит" команду. Если нет… "Спартак" тоже сейчас другой. У того, что выиграл в 2017-м чемпионский титул, состав был сильнее. В любом случае переход голландца в клуб — плюс для клуба, он качественный футболист", - приводит слова Павлюченко "Спорт день за днем".
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, провел за клуб 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи. Контракт 29-летнего форварда с "Аяксом" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|86
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|ПСВ
|34
|83
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|Фейеноорд
|34
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|4
|АЗ
|34
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|Утрехт
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|Хераклес
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|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
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|10
|Виллем II
|34
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|12
|ВВВ Венло
|34
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|39
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|Эммен
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|Фортунна Ситтард
|34
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|34
|29
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