Павлюченко сравнил Соболева с Краучем

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко признался, что форвард "Спартака" Александр Соболев напоминает ему экс-партнёра по "Тоттенхэму" Питера Крауча.

"Не то, чтобы он мне прям нравился и я кайфую от его игры. Пускай он немного в тени, но уже забил три мяча, красавец. Не сказал бы, что Соболев ярко играет. Он как будто чуть-чуть оловянный, но порой так сложится и пробьёт! Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать. Если вспомнить Крауча, я когда-то думал: как он вообще в футбол играет? Но когда начал с ним тренироваться, понял, что он просто великий. У него мяч не отобрать. А порой так пробьёт через себя ножницами или так сложится, как я никогда не сделаю. Но в тренажёрном зале ему было тяжело, ха-ха. Соболев мне чем-то напоминает Крауча", - сказал Павлюченко.

Соболев выступает за "красно-белых" с января этого года, сыграл 19 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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