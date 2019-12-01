Павлюченко сыграл за любительский ЦДКА



Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА.

Форвард принял участие в поединке с "Хайтэком" (3:4).

Стоит отметить, что за ЦСКА также выступают такие известные футболисты, как Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка и Евгений Алдонин.

37-летний Павлюченко ранее играл за "Динамо" (Ставрополь), "Ротор", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань" и "Урал".

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