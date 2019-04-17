Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это"

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Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это"

Экс-игрок сборной России и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал, чего ждет от матча "шпор" четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Об этом сообщает Sport24 

"Тяжело будет "Тоттенхэму" сегодня, "МС" понесутся вперед как угорелые. "Тоттенхэм" сыграет от обороны и на контратаках. Но я верю в них, мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 и "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это. Мне нравится, как в этом сезоне команда Почеттино действует в обороне. В атаке, конечно, будет не хватать Кейна, но, я думаю, они отстоят в обороне и пройдут дальше. Так что Come on You Spurs!" - сказал Павлюченко.

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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