Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это"

Экс-игрок сборной России и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал, чего ждет от матча "шпор" четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Об этом сообщает Sport24

"Тяжело будет "Тоттенхэму" сегодня, "МС" понесутся вперед как угорелые. "Тоттенхэм" сыграет от обороны и на контратаках. Но я верю в них, мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 и "Тоттенхэм" пройдет дальше, я буду надеяться на это. Мне нравится, как в этом сезоне команда Почеттино действует в обороне. В атаке, конечно, будет не хватать Кейна, но, я думаю, они отстоят в обороне и пройдут дальше. Так что Come on You Spurs!" - сказал Павлюченко.

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

