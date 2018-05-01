Павлюченко: "Третий год подряд "Реал" будет в финале Лиги Чемпионов"

Известный форвард Роман Павлюченко, ныне находящийся без клуба, сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".

"Баварии" будет тяжело, ей нужно забивать минимум два мяча. "Реал" будет играть в свой футбол, будет атаковать, создавать моменты. Роналду забивает почти в каждом матче в Лиге Чемпионов, только вот в прошлом не сумел забить. А так он и "Баварии" каждый год забивает.

Думаю, что "Реал" уверенно победит. Он не будет повторять тех ошибок, что допустил с "Ювентусом", когда слишком рано расслабился и поверил в свой проход. Сейчас "Реал" будет серьезнее. Запас не слишком большой, поэтому надо играть с полной концентрацией.

На мой взгляд, "Бавария" упустила свои шансы в Мюнхене. Там она играла здорово, а "Реал" выглядел очень неудачно. Но "Реал" выжал победу и теперь своего не упустит. Третий год подряд он будет в финале. Думаю, дома "Реал" выиграет минимум в два мяча. 3:1 - реальный исход", - цитирует 36-летнего нападающего Рейтинг букмекеров.

Напомним, Зидан и Хайнкес уже огласили стартовые составы. | soccernews.ru