Павлюченко: "У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть"

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Павлюченко: "У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть"

Экс-форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко высказался о решении московского клуба не выкупать трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.

"Для "Спартака" Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды - все от него это ждали. А он все провалил.

Толку в "Спартаке" от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги. Какие-то вспышки у него были, но мало.

Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что он был, что его нет. С ним команда не играла лучше.

У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть. В Европе это одни футболисты, а приезжают сюда - совсем другие", - сказал Павлюченко.

Для выкупа трансфера "Спартаку" необходимо было заплатить 7 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео - игрок тепличный.Из зоны комфорта не хочет выходить.Роналду - совсем другое дело!Готов покорять и уже покорил весь футбольный мир!Может спокойно приехать и в Россию!Победа в РФПЛ?Почему бы и нет?

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