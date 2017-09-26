Павлюченко: "В России есть футболисты, которые могут играть в Германии, Англии, Испании"

Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко верит, что российским футболистам по силам заиграть в ведущих европейских первенствах.

Так, чемпионат.com приводит следующие слова 35-летнего нападающего: "Если бы российские футболисты играли в крупных европейских клубах, то о нас бы больше говорили. У нас есть футболисты, которые ничем не хуже и могут играть в Германии, Англии, Испании. И у нас есть примеры".

Напомним, Павлюченко назвал слагаемые успеха в игре против "Ливерпуля". | soccernews.ru