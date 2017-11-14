Павлюченко: "В СМИ выставили все так, как будто я, капитан "Арарата", кинул команду"

Теги арарат москвароман павлюченко

Павлюченко: "В СМИ выставили все так, как будто я, капитан "Арарата", кинул команду"
Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал о конфликтной ситуации между ним и клубом.

"У меня завтра тренировка, и по действующему контракту обязан на ней присутствовать. Посмотрим дальше, что будет. Мне неприятно, что все так выставили в СМИ. Как будто я, капитан команды, кинул ее, наплевал на все. Мне стало обидно.

У меня была подобная ситуация в "Урале". Предстояла важная игра с "Локомотивом", и я за два дня до нее подошел к президенту клуба Григорию Иванову и попросил уехать, так как все равно не мог помочь из-за травмы. И он пошел навстречу. Это нормальная ситуация, ничего такого не было. А здесь выставили так, что я бросил клуб.

Я такой человек и футболист, который всегда переживает за результат. Никогда не поступил бы по принципу: я – Павлюченко, а вы никто! Это не в моих правилах, воспитан по-другому. На сегодняшний день остаюсь игроком "Арарата". А что будет завтра – не знаю", - приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Павлюченко раньше срока отправился в отпуск.

В этом сезоне 35-летний форвард провел за "Арарат" 13 матчей и забил 9 голов.

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