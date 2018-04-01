Павлюченко вернулся в клуб, в котором начинал карьеру



Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко перешел в ставропольское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист начинал профессиональную именно в этом клубе в 1998 году.

Ожидается, что форвард дебютирует за новый клуб уже 8 апреля - в матче 26-го тура ПФЛ против "Армавира".

"Руководство нашего клуба старается по возможности вернуть домой всех воспитанников краевого спорта. Роман Павлюченко начинал делать первые шаги на профессиональном уровне именно в Ставрополе и наверняка еще не раз поможет команде", - сказал директор клуба Андрей Стежко.

36-летний Павлюченко за свою карьеру выступал за "Ротор", "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал" и "Арарат". За сборную России сыграл 50 матчей и забил 21 гол. Двукратный обладатель Кубка России.

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