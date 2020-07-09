Павлюченко включён в топ-10 лучших форвардов "Тоттенхэма" в 21-м веке

Опубликован рейтинг лучших нападающих лондонского "Тоттенхэма" в 21-м веке по версии Squawka.

На вершине списка, ожидаемо, оказался действующий лидер атак "шпор" Харри Кейн - 183 гола в 282 играх.

В топ-3 также входят Димитар Бербатов (102 матча, 46 голов) и Робби Кин (306 матчей, 122 гола).

Седьмое место в рейтинге занял россиянин Роман Павлюченко. Он выступал за "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год и отличился 42 раза в 113 поединках.

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