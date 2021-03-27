Павлюченко вспомнил о болезненном поражении России от Словении в 2009 году

Фото инстаграм Романа Павлюченко

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что происходило в преддверии ответного стыкового матча со Словенией в рамках квалификации ЧМ-2010.

Напомним, что в ноябре 2009 года россияне дома обыграли словенцев со счётом 2:1, а на выезде минимально уступили, не попав на мундиаль по правилу гостевого гола.

"Помню, что в Марибор мы летели, как победители: были готовы, что игра нам дастся легко. После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятёрке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной. Но как мы его начали – так и закончили. Хотя готовились и настраивались как обычно", - поведал Павлюченко.

Сегодня Россия примет Словению уже в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 года. Начало матча - в 17:00 мск.

Не пропустите: Сборная России выбрала форму для игры со Словенией. | http://soccernews.ru