Павлюченко высказался о болтливости Дзюбы

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Павлюченко высказался о болтливости Дзюбы

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко заявил, что форвард "Зенита" Артём Дзюба очень любит разговаривать.

"Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает", - сказал Павлюченко.

Напомним, что оба игрока пересекались в своё время в "Спартаке" и сборной России.

Павлюченко завершил карьеру в 2017 году. Что касается Дзюбы, то он после успешного ЧМ-2018 пользуется большой популярностью в стране и с недавних пор является капитаном национальной команды.

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