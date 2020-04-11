Павлюченко высказался о натурализованных футболистах в сборной России
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает о натурализации футболистов в национальной команде.
"Не знаю, для чего всё это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки.
Открывал ли Черчесов своё агентство? Не хочется в это верить, но догадки присутствуют. Ну, поиграл он несколько матчей, и на этом всё закончилось. Для чего это надо было? Понятно, случилась проблема у Кокорина с Мамаевым. Хотя Черчесов играет с одним выдвинутым форвардом. Есть Дзюба, есть Смолов. Есть игроки группы атаки, которые подросли для сборной", - передает слова Павлюченко "Чемпионат".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20