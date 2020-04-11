Павлюченко высказался о натурализованных футболистах в сборной России

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает о натурализации футболистов в национальной команде.



"Не знаю, для чего всё это делалось. Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки.

Открывал ли Черчесов своё агентство? Не хочется в это верить, но догадки присутствуют. Ну, поиграл он несколько матчей, и на этом всё закончилось. Для чего это надо было? Понятно, случилась проблема у Кокорина с Мамаевым. Хотя Черчесов играет с одним выдвинутым форвардом. Есть Дзюба, есть Смолов. Есть игроки группы атаки, которые подросли для сборной", - передает слова Павлюченко "Чемпионат".

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