Павлюченко высказался о поражении "Спартака" от "Легии"
Фото инстаграм Романа Павлюченко
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился мыслями о результате матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "красно-белыми" и "Легией".
Поляки добыли выездную победу со счётом 1:0, забив единственный гол на 91-й минуте.
"Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то всё. Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождёмся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу.
Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы. Поэтому не надо сейчас "убивать" "Спартак", говоря, что шансов нет. Понятно, что не всё хорошо, но шансы есть ещё, впереди игры", - сказал Павлюченко.
Помимо "Легии" спартаковцы сыграют в группе ЛЕ с "Наполи" и "Лестером".
Не пропустите: Тренер "Легии" открыл три бутылки пива на пресс-конференции после победы над "Спартаком". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рангник внёс изменения в систему питания футболистов "Локомотива"
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму
-
Беллингем поцеловал Холанда во время послематчевого интервью
-
Павлюченко высказался о поражении "Спартака" от "Легии"
-
Список номинантов Golden Boy сократился со 100 до 40 игроков
-
Роналду переехал в другой дом из-за овец
-
Карпин опубликовал стильное фото с женой
-
Почеттино прокомментировал травму Мбаппе
-
"Спартак" назвал сроки восстановления Зобнина
-
В "Барселоне" задумались об увольнении Кумана
-
Ловчев назвал футболистов, которые не соответствуют уровню "Спартака"
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство, Франция выпала из топ-3
-
"Манчестер Сити" добыл 50-ю победу в Лиге Чемпионов быстрее всех среди английских команд
-
Горетцка подписал новый контракт с "Баварией"
-
Руни рассказал об эмоциональном переходе из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед"
-
Аллер из "Аякса" повторил достижение ван Бастена 29-летней давности
-
Тренер "Легии" открыл три бутылки пива на пресс-конференции после победы над "Спартаком"
-
Гвардиола достиг отметки в 300 игр на посту тренера "Манчестер Сити"
-
Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге Чемпионов
-
Кунца зовут в сборную Турции. Летом он мог возглавить российскую национальную команду
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0