Павлюченко высказался о поражении "Спартака" от "Легии"

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Павлюченко высказался о поражении "Спартака" от "Легии"

Фото инстаграм Романа Павлюченко

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился мыслями о результате матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "красно-белыми" и "Легией".

Поляки добыли выездную победу со счётом 1:0, забив единственный гол на 91-й минуте.

"Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то всё. Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождёмся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу.

Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы. Поэтому не надо сейчас "убивать" "Спартак", говоря, что шансов нет. Понятно, что не всё хорошо, но шансы есть ещё, впереди игры", - сказал Павлюченко.

Помимо "Легии" спартаковцы сыграют в группе ЛЕ с "Наполи" и "Лестером".

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