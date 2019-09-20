Павлюченко высказался о результатах "Спартака"

Экс игрок "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, что думает о результатах команды после матча 10-го тура РПЛ с "Уфой" (0:1). Об этом сообщает "Чемпионат".



"Всех футболистов не выгонишь, поэтому всю вину пытаются свалить на тренера. Рано делать выводы, всё валят на Кононова, футболисты тоже виноваты. Это такая футбольная жизнь - если у команды не идёт игра и команда с таким именем претендует на чемпионство, естественно, появятся слухи об отставке тренера.



Все раньше кричали на Глушакова и думали, что с его уходом всё наладится, а стало ещё хуже. На сегодняшний день складывается ощущение, что команда развалилась", - сказал Павлюченко.

Отметим, что это 4-е к ряду поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 очков и 6 позиция.

Ранее экс-тренер команды Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в "Спартак".

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