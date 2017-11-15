Павлюченко высказался о своем возможном возвращении в "Урал"

Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко высказался о своем возможном возвращении в екатеринбургский "Урал".

"Готов ли вернуться в "Урал", если позовут? На эту тему пока не готов говорить. На сегодняшний день остаюсь игроком "Арарата". А что будет завтра - не знаю", - приводит слова 35-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Павлюченко намерен пожаловаться на свой клуб в РФС. | soccernews.ru