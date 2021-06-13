Павлюченко высказался об инциденте с Эриксеном

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью "Спорт-Экспрессу" прокомментировал эпизод, произошедший с футболистом сборной Дании Кристианом Эриксеном.

"Произошедшее с Эриксеном — это трагедия. Тяжело об этом говорить. Есть спорт, футбол и жизнь. А есть человек, который чуть не умер. Если честно, когда увидел, подумал, что он умер. Это очень страшно. Слава богу, что Эриксен пришел в себя. Нам остаётся только поддерживать его. Для датчан будет тяжело играть дальше. Они будут идти вперед, хотя и переживают", — сказал Павлюченко.

Напомним, что в субботу, 12 июня, Эриксен в концовке первого тайма матча против Финляндии (0:1) на Евро-2020 упал на газон и не смог подняться. Игроку оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

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