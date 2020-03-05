Павлюченко высказался об отказе Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу решения главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко не пожать руку наставнику "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп Кубка России (2:3, дополнительное время).

Напомним, что после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА немец побежал к коллеге, чтобы пожать ему руку, однако белорус отмахнулся и ушёл в подтрибунное помещение.

"Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций. Может быть, сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повел себя так же и не пожал руку. Во время матча они кричали что-то друг другу, может, были оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско.

Из 100 тренеров, наверное, 99 тоже бы не подали руку. Но это эмоции, его тоже можно понять. Я думаю, если сегодня Гончаренко спросить об этом эпизоде, то он мог бы извиниться. Это нормальная рабочая обстановка на дерби", - сказал Павлюченко.

"Спартак" одолел ЦСКА в овертаймах, играя при этом в меньшинстве. В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом".

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