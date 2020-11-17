Павлюченко высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в национальной команды.

Напомним, футболист отстранен от ноябрьских матчей из-за слива интимного видео с его участия.

"Сложно сказать, насколько ощутимо было отсутствие Дзюбы, когда спустя 20-25 минут команда остается в меньшинстве. Понятно, что рассчитывать на атаку и много забитых мячей не пришлось. Все равно мы два забили и могли еще забить, что интересно, если бы не удаление, мы бы им легко трешку загрузили, и до свидания.

Конечно, Дзюба - это основной форвард сборной. С ним сборная смотрится по-другому, ребята знают, как играть, как подстраиваться под Артема, какие передачи делать в штрафную, когда он там, это уже наигранная система.

Да, Заболотный участвовал в каких-то эпизодах, открывался, пытался пробить. В принципе, он действовал тоже хорошо, но удаление сыграло свою роль, поэтому Саламовичу пришлось менять план на игру. Черышев был заменен, и команда начала перестраиваться в обороне.

Тяжело вчера было. Я думаю, тот план, который Черчесов придумал, после удаления сломался. Если бы не удаление, то мы эту сборную Турции вынесли бы.

Да, не хватает, конечно, Дзюбы, но я считаю, что Станислав Саламович правильно поступил, что не вызвал его на этот сбор, потому что в той ситуации, в которую Артем попал, ему 100% нужно было остаться дома с семьей. Оказавшись в такой ситуации, приехать в сборную, наверное, неправильно, было не до игр.

Было бы большое внимание к сборной, корреспонденты сейчас бы трогали и Дзюбу, и игроков по этому поводу, поэтому я считаю правильно, что Станислав Саламович освободил Дзюбу", - заявил Павлюченко.

18 ноября Россия сыграет с Сербией в 6-м туре Лиги наций.

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