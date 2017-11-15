Павлюченко: "Я не собираюсь играть за 100 рублей"

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Павлюченко: "Я не собираюсь играть за 100 рублей"

Руководство "Арарата" приняло решение наказать форварда Романа Павлюченко за неспортивное поведение, а именно отправление в отпуск раньше положенного срока.

Как сообщают российские СМИ, московский клуб снизит стимулирующие выплаты и выплаты имиджевого характера 35-летнему футболисту на 99 процентов.

Однако сам Павлюченко несогласен с решением "Арарата" и намерен его обжаловать в РФС.

"Я намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС и оспорить решение клуба о сокращении премиальной части на 99 процентов. У меня тоже есть своё мнение. Я не собираюсь играть за 100 рублей. Смешно читать информацию, которая публикуется в интернете, в том числе заявления, которые делает руководство клуба по поводу моего отъезда и, честно говоря, вводит меня в состояние шока. В данный момент я являюсь футболистом "Арарата", контракт не расторгнут. Я обязан выполнять договорные обязательства, о том, что будет дальше, загадывать не хочу" - сказал экс-нападающий сборной России.

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