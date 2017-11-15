Павлюченко: "Я не собираюсь играть за 100 рублей"
Руководство "Арарата" приняло решение наказать форварда Романа Павлюченко за неспортивное поведение, а именно отправление в отпуск раньше положенного срока.
Как сообщают российские СМИ, московский клуб снизит стимулирующие выплаты и выплаты имиджевого характера 35-летнему футболисту на 99 процентов.
Однако сам Павлюченко несогласен с решением "Арарата" и намерен его обжаловать в РФС.
"Я намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС и оспорить решение клуба о сокращении премиальной части на 99 процентов. У меня тоже есть своё мнение. Я не собираюсь играть за 100 рублей. Смешно читать информацию, которая публикуется в интернете, в том числе заявления, которые делает руководство клуба по поводу моего отъезда и, честно говоря, вводит меня в состояние шока. В данный момент я являюсь футболистом "Арарата", контракт не расторгнут. Я обязан выполнять договорные обязательства, о том, что будет дальше, загадывать не хочу" - сказал экс-нападающий сборной России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Санкт-Петербург
|26
|64
|2
|Долгие Пруды
|26
|56
|3
|Текстильщик
|26
|52
|4
|Dinamo Moskva II
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|43
|5
|Спартак Кострома
|26
|43
|6
|Solaris
|26
|37
|7
|Торпедо Владимир
|26
|35
|8
|Domodedovo
|26
|33
|9
|Днепр
|26
|29
|10
|Псков 747
|26
|28
|11
|Строгино
|26
|23
|12
|Коломна
|26
|21
|13
|Знамя
|26
|16
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|Волга Тверь
|26
|16