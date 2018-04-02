Павлюченко задумался о тренерской карьере

Теги роман павлюченко

Павлюченко задумался о тренерской карьере

Известный российский футболист Роман Павлюченко задумался о тренерской карьере.

"Заехал в академию. Подумываю стать тренером, но пока в раздумьях. Планы серьёзные" - написал 36-летний форвард в своём твиттере.

Стоит отметить, что Павлюченко с ноября 2017 года является свободным агентом. Последним его клубом был московский "Арарат".

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