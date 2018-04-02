Павлюченко задумался о тренерской карьере
Известный российский футболист Роман Павлюченко задумался о тренерской карьере.
"Заехал в академию. Подумываю стать тренером, но пока в раздумьях. Планы серьёзные" - написал 36-летний форвард в своём твиттере.
Стоит отметить, что Павлюченко с ноября 2017 года является свободным агентом. Последним его клубом был московский "Арарат".
Не пропустите: Павлюченко: "Переход в ставропольское "Динамо"? Это шутка, первое апреля". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Дель Пьеро оценил шансы "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"
-
"Краснодар" подтвердил назначение Мусаева
-
Слуцкий не верит в бойкот сборной Англии ЧМ-2018
-
Кокорин ответил Дзюбе, пообещавшему заплатить за возможность сыграть с "Зенитом"
-
Монтелла огласил заявку на матч с "Баварией"
-
Дентиньо может покинуть "Шахтёр"
-
Билья пропустит миланское дерби
-
"Валенсия" продлила Торреса
-
Газзаев выступил за расширение РФПЛ
-
Российский арбитр Карасёв обслужит четвертьфинальный матч Лиги Европы
-
Наингголан готов сыграть с "Барселоной"
-
Гаджиев предложил реформу РФПЛ
-
Ибрагимовичу могут запретить сыграть на ЧМ-2018
-
Гюндоган: "Гвардиола - один из лучших тренеров в мире, он одержимый в хорошем смысле слова"
-
Основной игрок "Ливерпуля" пропустит остаток сезона
-
Слуцкий рассказал, когда возглавит "Челси"
-
"Милан" может приобрести голландского форварда
-
Капелло оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
-
"Рубин" перевел своего футболиста на работу в отдел кадров
-
Английские гранды хотят купить защитника "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|23
|49
|2
|Спартак Москва
|24
|47
|3
|ЦСКА Москва
|23
|44
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|42
|5
|Краснодар
|24
|41
|6
|Уфа
|24
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
|32
|8
|Урал
|24
|29
|9
|Рубин
|24
|28
|10
|Ахмат
|23
|27
|11
|Динамо Москва
|23
|27
|12
|Ростов
|24
|27
|13
|Амкар
|23
|25
|14
|Анжи
|24
|24
|15
|Тосно
|24
|23
|16
|СКА Хабаровск
|24
|13