Павлюченко заявил, что не рассчитывает на победу "Спартака" в матче с "Туном"
Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, что думает о первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Тун" - "Спартак". Об этом сообщает Sport24.
Встреча состоится сегодня, 8 июля. Начало - в 20:00 (мск).
"Надеюсь, новички проявят себя, хотя я их в деле не видел. Трудно говорить, какой силы сейчас "Спартак", но все равно, это еврокубки. На победу сегодня я не рассчитываю, но ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для "Спартака", - сказал Павлюченко.
Футболист выступал в "Спартаке" с 2003 по 2008 год.
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