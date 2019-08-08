Павлюченко заявил, что не рассчитывает на победу "Спартака" в матче с "Туном"

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, что думает о первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Тун" - "Спартак". Об этом сообщает Sport24.

Встреча состоится сегодня, 8 июля. Начало - в 20:00 (мск).

"Надеюсь, новички проявят себя, хотя я их в деле не видел. Трудно говорить, какой силы сейчас "Спартак", но все равно, это еврокубки. На победу сегодня я не рассчитываю, но ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для "Спартака", - сказал Павлюченко.

Футболист выступал в "Спартаке" с 2003 по 2008 год.

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