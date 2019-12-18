Павлюченко заявил, что сборная России не зависит от Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о роли форварда "Зенита" Артема Дзюбы в команде.

"Я бы не сказал, что сборная зависима от Дзюбы. Не будет же играть впереди один Артем - наверное, будет и Смолов, а может, еще кто-то себя проявит. У нас достаточно много хороших футболистов. То, что Дзюба является капитаном команды, лидером атак, много забивает, - это так. Но я бы не стал говорить, что от игры Дзюбы зависит игра всей команды. Незаменимых нет", - передают слова Павлюченко "Известия".

Напомним, что на групповой стадии Евро-2020 России предстоит сыграть против Бельгии, Дании и Финляндии.

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