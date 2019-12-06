Павлюченко заявил, что у "Спартака" нет шансов на чемпионство в этом сезоне

Бывший игрок сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко перед матчем 19-го тура РПЛ заявил, что у красно-белых нет шансов на чемпионство в этом сезоне.

"На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть, брать медали.

Если они хотят этого, то нужно обыгрывать "Ростов". Хотя дончане сейчас тоже очень хорошая команда. У нас вообще такой чемпионат, что даже последняя команда в турнирной таблице может обыграть кого угодно. Так что все непредсказуемо и очень интересно", - сказал Павлюченко.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 8 декабря в Москве. Начало - в 19:00.

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